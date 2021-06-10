大陸高考（大學入學考試）甫結束，各地學子都在關注能否考取志願大學之際，北京清華大學則在日前迎來中國首個原創虛擬學生—華智冰，其顏值出眾也立刻在網路上爆紅。

綜合大陸媒體報導，2021年6月1日，清華大學迎來一位特殊的學生，名為華智冰。她是一位女生，智商和情商超高，不僅顏值出眾，還很有藝術細胞，能繪畫，能題詩，還能創作音樂！

報導稱，清華大學計算機系知識工程實驗室迎來了中國首個原創虛擬學生—華智冰，清華大學為她辦理了學生證和郵箱。

據了解，華智冰師從智源研究院學術副院長、清華大學教授唐傑，並由北京智源人工智慧研究院、智譜AI和小冰公司聯合培養。

華智冰智商和情商雙高，可以作詩、作畫、創作劇本殺，還具有一定的推理和情感交互的能力。她的臉部、聲音都通過人工智慧模型生成。

據了解，華智冰由北京智源人工智慧研究院、智譜AI與小冰公司共同打造。

據介紹，悟道2.0作為中國規模最大的預訓練模型，包含1.75兆參數，在9個競賽評測任務上達到國際第一。唐傑表示，「悟道2.0」及「華智冰」的發布，意味著中國超大預訓練模型研發水平跨越到一個全新階段，並將推動國際超大預訓練模型發展步伐。

此外，「悟道2.0」還可應用於手語翻譯、新聞稿件撰寫、服裝設計等領域，其任務完成程度非常接近人類水平，並有望為2022年冬奧會服務。

(中時 )