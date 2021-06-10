千羽家慈善會理事長、台中市議員張彥彤，10日下午捐贈衛福部台中醫院血氧機40部；台中醫院由副院長林紹雯代為受贈，院方人員對千羽家慈善會與張彥彤的善舉，表達感謝之意。

市議員張彥彤說，新冠肺炎病患很多都是慢性缺氧死亡，因此必須要有血氧機來監測患者血液含氧量，一旦發現患者血液中的氧氣含量過低，就要馬上用氧氣瓶進行供氧。但近來疫情嚴峻，醫院人員特別是在照護新冠肺炎確診病患時，監測血液含氧量的血氧機，更是不可短缺的關鍵救命器材。

衛福部台中醫院，防疫任務繁重，醫療物資的供給吃緊，市議員張彥彤得知訊息後，立即以自己的千羽家慈善會，購置血氧機40部，捐贈予台中醫院，希望拋磚引玉，能夠解台中醫院的燃眉之急。張彥彤議員呼籲，疫情嚴峻，國人無論在物質與精神上，全力支援第一線的抗疫人員。

張彥彤說，雖然個人的力量很微薄，但此時此刻，在疫情肆虐之下，醫護人員在第一線冒著生命危險守護著我們所有人，他很樂意當拋磚引玉的那塊磚，身為民意代表，願意在此時代表市民，表達對醫護人員犧牲奉獻的感謝與支持，同舟共濟、全民抗疫、一起來出力，用實際行動來挺醫護。

(中時 )