香港女星張柏芝一出道就以驚天顏值震撼整個演藝圈，現今41歲的她仍保養得相當好，每每出席活動都能美暈眾人；近年張柏芝經常受邀各大綜藝節目當嘉賓，最近她在《了不起的姐姐》中，分享18歲時第一次和周星馳見面的有趣回憶，更以拒絕「假裝抽菸」的直率態度，成功當上電影《喜劇之王》女主角。

張柏芝從澳洲讀書畢業後回香港，一開始只是接拍廣告，當年才18歲左右的她，青春洋溢又出眾的外貌，迅速讓她受到各界人士關注，更被安排去試鏡周星馳1999年賀歲片《喜劇之王》女主角；她在節目《了不起的姐姐》受訪時，回憶起當年第一次見周星馳的經過，在互動中也成功獲得周星馳的青睞。

張柏芝在電影《喜劇之王》中的精湛演出，讓眾人除了看到她的美貌外還發現她有演戲的天分。(圖/ 摘自微博)

近日張柏芝在節目中聊到和周星馳第一次見面的經過。(圖/ 摘自微博)

她說去面試電影《喜劇之王》時，工作人員拿了兩個劇本給她，過一段時間就把她叫進周星馳待的房間面試，周星馳像「賭神」一樣，坐在椅子上慢慢地轉過來；接著給她一個演抽菸女人的劇本，還拿了一支筆給她，要她表演出抽菸的感覺，她當下沒想太多，直接回應「為什麼要假裝抽給你看那個感覺，我可以真的抽一次，給你看是什麼感覺」。

張柏芝不假思索又直率的反應，據悉，周星馳因此很快就決定讓她擔綱《喜劇之王》女主角，儘管合作的女演員還有莫文蔚；後來《喜劇之王》上映後造成轟動，至今仍是許多人心中經典的港片之一，也讓觀眾看到張柏芝美貌外精湛的演技。

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(中時新聞網)