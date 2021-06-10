《中華人民共和國反外國制裁法》今天下午表決通過，正式成為中國大陸國家法律。中共黨媒《環球時報》發出社評稱，該法來得非常及時，必將成為中國今後反制裁、反干涉、反外國長臂管轄法律鬥爭的利器。

社評稱，首先值得指出的是，這部法律不是制裁法，而是反外國制裁法，一個「反」字，突出了設立該法的宗旨是為了維護中國方面的權利和尊嚴，保護中國的機構和個人不受外部勢力的打壓和欺凌。該法是國家的正當自衛性質的法律，是因應外國霸權和霸凌行為而實施的正當反制，本質上是反霸權主義的，與世界上一切受霸權主義之害的國家和人民在一起。

社評稱，美國是當下霸權主義的淵藪，迷戀於濫施各式制裁，導致了從歐盟到俄羅斯制定了各自的阻斷法和反制裁法。中國制定《反外國制裁法》精準回應了美國糾集盟友對中國機構和個人以莫須有罪名不斷施加制裁的緊迫形勢，以及開展廣泛的國際法律鬥爭維護日益增長的國家利益與海外利益的維權壓力。它的通過無論在政治上、法律上還是鬥爭策略上都有準確入位感，很使得上勁，擊到霸權的痛處。

社評稱，新法將提供一系列反制裁工具，並將起到強大威懾作用，提前警告下一步可能對華採取非法制裁行動的外國政府，以及推動、參與對華制裁的有關外國機構和個人。他們如果一意孤行，必將成為中方反制裁的直接報復目標。

社評稱，美國對華發動貿易戰之初，中方表明「不願打，不怕打，必要時不得不打」的原則態度，這一態度得到持續全面的貫徹。中國不主動惹事，但中國將毫不猶豫地反擊對中國蠻橫發難的力量，不斷充實自己的法律鬥爭工具箱，《反外國制裁法》是這個一貫態度的再次宣示。

社評稱，中國的實力足以支持新法成為有牙齒的老虎，讓被該法鎖定的外部勢力付出代價。霸權的長臂必然在我國強大的法律執行力量面前成為「斷臂」。中國巨大的經濟和政治資源，以及中國人民不懼鬥爭的堅定意志都站在這部法律的身後，全世界一切反對霸權的正義國家與人民也會支持這一法律，那些以身試法者將嘗到因侵害中國利益而惡有惡報、即時有報的滋味。

社評稱，在《反外國制裁法》通過後，相信中國有關部門還會出台、修訂或整合相關法規規章，為新法補充執行工具，進行精細的規則配套，建構完整有力的反外國制裁法律體系。商務部去年9月已經推出「不可靠實體清單」規定，今年1月發布阻斷外國法律不當域外適用的「阻斷規章」，這些已有機制依託更加權威和系統化的反外國制裁法，可整合升級，彼此呼應，精細協作，有望產生體系性的反制裁規範力量。

(中時 )