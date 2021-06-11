網路安全廠商Check Point今天發布的研究顯示，居家辦公使亞太地區淪為駭客主要目標，今年5月台灣平均每週遭網路攻擊逾2500次，增幅17%排亞太區第5名，僅次於日本、新加坡、印尼、馬來西亞。

Check Point研究報告指出，今年4月至5月期間，亞太區的網路攻擊數量增加53%；與去年同期相比，亞太區今年5月的網路攻擊數量驟增168%。

目前平均每間企業每週遭到1245次攻擊，增幅最大的惡意軟體類型是勒索軟體和遠端存取木馬（RAT）；與今年初相比，勒索軟體和遠端存取木馬攻擊在5月皆增加26%。

研究顯示，相較於今年其他月份，5月亞太區網路攻擊增幅前5名依序為日本（40%）、新加坡（30%）、印尼（25%）、馬來西亞（22%）和台灣（17%），5月平均每週遭攻擊次數依序為558次、792次、3311次、986次、2523次。

Check Point分析，近期亞太地區開始實施新一波的居家辦公計畫，意味著攻擊者有更多的安全漏洞可以利用。此外，「滾雪球效應」也是其中一項攻擊事件增加的重要原因，當亞太地區的網路攻擊成功機率越高，就有越多的攻擊者鎖定亞太區域。

Check Point也發現，COVID-19疫情讓亞洲主要經濟體的成長趨緩，世界銀行指出，受各地封鎖政策的影響，亞太地區在全球經濟活動中受到重大打擊，其中東南亞受影響最大。艱難時刻的犯罪率通常容易上升，而網路攻擊也是犯罪的其中一種形式。（編輯：黃國倫）1100610

(中央社)