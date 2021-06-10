台灣高球選手俞俊安在光輝國際巡回賽上進行第一場職業賽，表現相當出色，很有希望在不久的將來取得美巡賽參賽資格，進而與同胞潘政琮一起聯手征戰沙場。

現年22歲的俞俊安獲得參加BMW慈善職業業餘配對賽資格，因為他在首屆美巡賽大學排名中獲得第四名。去年問世的美巡賽大學項目，為精英大學高爾夫球員進入美巡賽提供了途徑。他將有資格參加2021年光輝國際巡迴賽所有剩餘的公開、全陣容比賽。

身為前世界業餘第一高球選手，俞俊安代表亞利桑那州立大學獲得三場勝利和四個亞軍，並創造了該隊歷史上第二好的新生平均（71.61）桿數，僅次於目前世界第三的喬恩·拉姆。

俞俊安表示，「從上周到這周，肯定會有很大的不同。現在一切都要靠我自己，因為在大學期間，我們的教練處理一切。我正在努力做我自己，盡量不打敗自己，不做一些個人英雄主義的事情。一步一步來，在高爾夫球場上，我只是專注於打到一個好的位置，打出一個好的球，努力推好球。」

俞俊安打算接受潘政琮的建議，在他踏上新的比賽旅程時，跟隨同胞的腳步。兩人在業餘時期相識，聯手幫助中華隊贏得2014年仁川亞運團體金牌。潘政琮當時更獲得個人賽冠軍，俞俊安則獲得銅牌。

「我的目標是努力在年底前拿到美巡賽參賽卡。我將嘗試專注於當下。當你轉為職業選手的時候，人們通常會想得太多，而我會試著正常一點，打我自己的比賽，希望打得好，很快就能進入美巡賽。」他說。

「我和潘政琮是好朋友。他為我和所有的年輕孩子樹立了一個好榜樣。他在華盛頓上大學，然後進入麥肯齊巡回賽-美巡加拿大賽和光輝國際巡回賽。他贏得了美巡賽賽，為我樹立了一個努力奮鬥的好榜樣。他給了我很多建議，現在我在這裡，我會嘗試做同樣的事情，也許會嘗試做得比他更好。他告訴我不要想太多，抓住這個機會，做自己。他對我最好的建議是，你的夢想沒有捷徑可走，只要我們努力，我們就能達到目的。」

作為一名業餘球員，俞俊安獲得了參加過去三屆美國公開賽的資格，享受了與世界上最好的高爾夫選手競爭的滋味。去年9月在翼腳（Winged Foot），他在最後6個洞丟了8桿後，以3桿之差痛苦地錯過了晉級線。

「我真的認為我在翼腳打得很好，我絕對感覺到我屬於那裡，」俞俊安說，「如果我能夠做到我一直在做的事情，我應該能擁有一個好的職業生涯。」

「當我第一次參加美國公開賽（2018）的時候，我超級緊張。我在練習賽中與羅里（麥克羅伊）打球時更緊張，但一旦我們打了幾個洞，我就放鬆了。與世界上最好的球員打球相當有趣。在那幾周里，我肯定學到了很多東西。」

他的部分業餘榮譽包括在TPC鋸齒草球場贏得2015年青少年球員錦標賽，對手包括之後的美巡賽冠軍馬修-沃爾夫、維克多-霍夫蘭和華金-尼曼。當俞俊安在皇家墨爾本贏得2019年澳大利亞業餘大師賽時，沃爾夫也在場上，皇家墨爾本是2019年總統杯的舉辦地。

"看到科林（森川）和維克多打得這麼好，是超級積極的，這給了我信心，因為我曾經和他們打過。我擊敗了他們幾次，他們擊敗了我幾次，看到他們在美巡賽上獲勝，這絕對有助於我的比賽，我可以做同樣的事情。希望在未來，我也能做同樣的事情。」

他感謝他在亞利桑那州立大學的時光，這裡培養了偉大的高爾夫球員，包括45次美巡賽冠軍、最近贏得PGA錦標賽的菲爾-米克爾森，以及拉姆和歐洲萊德杯的中堅力量保羅-凱西。他同樣感謝美巡賽大學為精英大學高爾夫球員提供進入光輝國際巡回賽的途徑。

「在過去的五年里，能成為亞利桑那州立大學的一員，是一件很愉快的事情。我很高興我選擇了為亞利桑那州立大學打球，這是一個美妙的經歷。它（美巡賽大學）對所有大學球員意味著很多，因為從大學直接到光輝國際巡迴賽並不容易。如果我們沒有這個機會，你必須通過所有的預選賽，打四個階段，每個階段都很難。這對我們來說是一個非常好的機會。」俞俊安說。

(中時 )