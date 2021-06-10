交通部觀光局舉辦的「台灣好湯」評比活動結果出爐，礁溪溫泉以31萬7274票勇奪「十泉十美」的冠軍獎盃，宜蘭縣政府表示，縣內的觀光業因疫情受到重創，將會在疫情趨緩之

後，與業者一同合作行銷宜蘭的觀光旅遊，並將「礁溪溫泉」推廣至國際市場，廣邀國內、外遊客一起到宜蘭泡美人湯，享受蘭陽平原悠閒時光。

縣府工旅處表示，交通部觀光局連續舉辦「台灣好湯」活動來行銷全台灣的溫泉區，今年設立了台灣溫泉界最高榮耀「金泉獎」評比項目，其中「十泉十美獎」更是集合所有項目綜合評分的獎項，礁溪溫泉此次得獎的溫泉區除了得到民眾票選第一名，在各項分數中也獲得評審一致好評。

「礁溪溫泉」在進行第一階段的網路投票時，宜蘭縣長林姿妙特別在成立礁溪溫泉的競選總部，並在宜蘭縣重要交通要道設置票選競選看板，並統合礁溪鄉公所、宜蘭縣溫泉產業

發展協會及其他相關觀光公協會齊心催票，即使沒有加碼投票摸彩品，仍激起眾多支持者踴躍投票，最後以31萬7274票奪得票數第一。

第二階段專家學者現勘審查占比分70％，縣府為此特別邀請佛光大學、礁溪公所及在地公協會等產官學界成立推動小組，充分發揮礁溪溫泉在景觀、服務、產業、泉質等多方面優勢，獲得現勘專家學者的一致肯定；最後綜合結果出爐，礁溪溫泉一舉贏得「金泉獎」最大獎「十泉十美獎」的冠軍獎盃。

縣府表示，受到疫情影響全國的觀光業正值低潮期，拿下冠軍的喜訊傳回宜蘭後，也重拾觀光業者繼續打拚的信心，期盼等未來疫情趨緩後，由縣府與民間業者一同努力行銷宜蘭，吸引遊客前來盡情體驗宜蘭絕佳的溫泉資源。

(中時 )