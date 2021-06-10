櫃買中心6月10日審議通過華景電通公司（6788）上櫃案。
根據櫃買中心資料顯示，華景電通公司主要從事半導體製程微污染防治設備及RFID派工整合系統等產品之研發、製造與銷售，董事長為陳榮華，推薦證券商是富邦證券、中信證券及國票證券，申請時資本額3億1,595萬元。
華景電通公司2020年營收為7億3,018萬元，稅後盈餘為1億6,001萬元，每股盈餘為5.03元。20211年第一季營收為2億1,974萬元，稅後盈餘為4,885萬元，每股盈餘為1.53元。
(工商 )
櫃買中心6月10日審議通過華景電通公司（6788）上櫃案。
根據櫃買中心資料顯示，華景電通公司主要從事半導體製程微污染防治設備及RFID派工整合系統等產品之研發、製造與銷售，董事長為陳榮華，推薦證券商是富邦證券、中信證券及國票證券，申請時資本額3億1,595萬元。
華景電通公司2020年營收為7億3,018萬元，稅後盈餘為1億6,001萬元，每股盈餘為5.03元。20211年第一季營收為2億1,974萬元，稅後盈餘為4,885萬元，每股盈餘為1.53元。
(工商 )
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