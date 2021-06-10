台灣大（3045）10日公布5月自結合併營收135.0億元，EBITDA為28.3億元，營業利益14.1億元，稅後淨利8.9億元，稅後EPS為0.32元。

自結前五個月合併營收600.5億元，EBITDA為133.7億元，營業利益63.4億元，稅後淨利45.8億元，稅後EPS為1.63元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，五月合併營收年成長達25％，主要受惠於電商、5G與家用寬頻三大成長引擎持續增溫，帶動累計營收年增提升至14％。

俞若奚強調，因疫情升溫，宅經濟之生活型態更盛，電子商務營收年增逾五成。行動業務方面，家用上網及線上購物需求升高，有助5G好速成雙及5G mo幣多等獨門方案之申辦動能。

截至五月底，5G月租用戶數已突破70萬。獲利方面，受惠電商營收創下歷史次高，五月合併EBITDA年成長達8％，累計EBITDA較去年同期亦轉為成長。

(工商 )