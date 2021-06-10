歐美鋼價持續堅挺之際，大陸寶鋼10日開出的7月份內銷盤價卻全面維持平盤，引發市場一片錯愕，以為是鋼價即將逆轉的警訊。對此，中鋼執行副總經理黃建智認為，國際鐵礦砂每公噸回漲到215美元，且大陸流通行情也都止跌回升中，寶鋼此舉應是漲多後的短暫震盪調節情況，後市行情仍大有可為。

大陸寶鋼10日傍晚公布7月份內銷盤價，包括熱軋、普冷、厚板、熱鍍鋅、電鍍鋅及非方向性電磁鋼片等多項鋼品價格，全面持平，跌破市場眼鏡，以為「假消息」又出現了，讓業界感到訝異。

對此，黃建智表示，大陸的經濟情況還是很好，且整體需求不差，沒有鋼價即將逆轉下跌的跡象，可能與大陸內部最近取消鋼品出口退稅、傳出端午節過後可能增加出口關稅等因素有關，且也不排除大陸最近在打壓鋼價，以致鋼廠為了協助市場穩定鋼價，先暫緩漲價，讓市場稍為喘一口氣，因此這是市場短暫的震盪調節現象，不必大驚小怪。

再說，歐美鋼價持續堅挺，且澳洲鐵礦砂10日每公噸回漲到215美元，在原料成本仍然高檔下，預期對鋼價有撐。

(工商 )