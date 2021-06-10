前高雄市副市長李四川卸任剛滿一年，他在任內主打的「路平燈亮水溝通」，曾引起不少當地民眾的共鳴。被問到這一年來他對高雄市政有何看法時，李四川表示，「市政的好壞，最好的仲裁者，就是高雄市民」，他永遠祝福高雄。

李四川10日在臉書貼文表示，他從高雄回來剛滿一年，有記者問他這一年來怎麼看高雄市政，他說「古往今來，因果才是人間最公平的仲裁者，市政的好壞，最好的仲裁者，就是高雄市民」。他永遠祝福高雄。他說，這一年來對他來說是「因禍得福」，離開高雄才知道自己過度勞累，必須進醫院維修，才讓身體得到休養生息，也讓他體會到「禍福相倚」的哲理。

李四川坦言，他雖然離開高雄了，但對高雄的感情以及對高雄未來的關心與期許，從不間斷。他也感謝高雄鄉親，讓他有機會為高雄服務。天佑台灣、天佑高雄！他要再次向防疫第一線的所有人員，致上最高的敬意與謝意，並祝大家端午佳節平安快樂。

網友紛紛表示，「川伯，謝謝你把高雄的路舖得這麼平坦，過去開在你監督鋪設的馬路上，真是舒服，如今～不說也罷！」、「感謝川伯的市政付出，真的，你鋪的路真的很棒。」、「謝謝四川伯伯為我們高雄市民的付出，辛苦您們了。」、「謝謝川伯來過高雄，讓活在高雄40年的我，唯一感受到有人關心路平問題，不論是都市的小巷或鄉村的道路，都有專人做鑽測，這都是自己親眼目睹的。也希望您平安健康。」

(中時新聞網)