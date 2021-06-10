AZ疫苗3月22日開打，昨國內新增14例疑似嚴重不良事件，另有1例從非嚴重不良事件改列疑似嚴重不良事件，合計有15例，創下新高。發言人莊人祥表示，15名疑似嚴重不良事件中，有3人疑似血栓，年齡分別是20幾歲、30幾歲、50幾歲。

9日國內新增通報14例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，第1例個案接種後7日發生左臉麻痺且無法閉眼，就醫後，疑似左側顏面神經麻痺，門診追蹤中；第2例個案接種後2天開始發生左耳腫脹感並有耳鳴等不適，就醫後，疑似左耳聽力變差，門診追蹤中。

第3例個案接種後10天發燒與全身不適，就醫後發現肝功能異常與肌酸磷化酵素升高，住院診治中；第4例個案為接種後7天發生血便住院而通報，目前已出院。

第5例個案接種後4天發生血壓高與左側肢體麻木及無力感，就醫後住院評估檢查，腦部影像學無特殊發現，住院一日後出院，持續追蹤中；第6例接種後12天因左眼中心有黑影而就醫，疑似左眼黃斑部水腫，持續門診追蹤中。

第7例個案接種後8日因腹痛至急診就醫，抽血檢驗發現D-dimer異常，但血小板數正常，後續四肢出現紅疹，接種後9日再就醫，疑似為尋 麻疹但抽血檢驗仍發現D-dimer異常，血小板正常，住院診治中；第8例為接種後隔日 有胸悶、喘、腹瀉和頭痛症狀，後續症狀改善，但接種後6日仍有胸悶、喘以及出現 視力模糊情形而就醫，檢查初步排除血栓，持續門診追蹤中。

第9例為接種後4天因左 腿疼痛至急診就醫，後續又因左腿開始紅腫疼痛，接種後7日再就醫，診斷疑似為左側股靜脈栓塞，持續門診追蹤中；第10例為接種後3天因胸悶、喘及心跳快而就醫，後續因心悸、喘而在接種後8天至急診就醫，目前心臟科門診追蹤中。

第11例為接種後3天因發燒、腹痛而就醫，後續因持續發燒、肌肉無力而在接種後8天至急診就醫，初步檢查CxR疑似有肺炎，COVID-19檢驗陰性，目前住院診治中；第12例為接種後隔天 有發燒、雙手腳無力、頭暈、嘔吐症狀，接種後2天就醫，目前雙腳無力情形已改善， 持續追蹤關懷。

第13例為接種後隔天有體溫偏高、頭暈、全身痠痛、喘、起身無力症狀，接種後4天因右腳踝腫大會痛且有瘀血情形而於次日就醫，血小板與D-dimer檢驗正常，目前門診追蹤；第14例為接種後當天出現腹瀉症狀，後續於接種後1到5天陸續出 現發燒、注射部位疼痛及紅腫、胸前與四肢出現大片紅疹癢、喉頭水腫且吞嚥困難， 而於接種後6天至急診就醫，疑似過敏反應，收治住院觀察2天，目前已出院，紅疹已全部消退，無不適症狀。

第15例為從非嚴重不良事件改列疑似嚴重不良事件的個案，5月19日接種後當天四肢與腹部出現紅疹、癢併有畏寒、疼痛症狀而至診所就醫，後續於接種後15到20天陸續出現左腳水腫、腫脹、癢且有瘀斑，而於接種後22天至急診就醫，初步診斷疑似左側下肢其他特定深部靜脈栓塞及血栓，持續追蹤關懷中。

(中時 )