演員鍾欣凌和楊麗音拍攝防疫創意影片，飾演「彩香婆婆」和「嘉玲阿嬤」同框視訊對話，力勸民眾口罩戴好，沒事千萬不要到菜市場」。（摘自鍾欣凌臉書）

呼籲端午節別返鄉，也不要到傳統市場群聚，劇場人紛紛發揮創意拍攝短片，包括嚎哮排演成員蕭東意，借用龍舟英文「Dragon boat」諧音，形容端午節「揪恐怖」（很恐怖），以及演員鍾欣凌和楊麗音，飾演近期的代表角色「彩香婆婆」與「嘉玲阿嬤」，視訊對話，教導長輩們怎麼戴口罩，用網購買菜，在網路掀起熱潮，有上萬觀賞人次。

蕭東意是近年在劇場和網路平台上頗受歡迎的演員，他以「匿名者」為角色，在臉上畫上鬍子，以既冷靜又激動的口吻，加上流利的英語、國語、日語和台語，勸說大眾不要因為端午節，想吃媽媽的粽子而急著返鄉，因為「一人得到（肺炎），全家升天。」

他幽默比喻，「南部粽和北部粽，現在不是比較哪一種比較好吃的關係，而是因果關係；因為北部『中』，南部就中了。」此外，他也轉化英語諧音，像是市場的英語「Market」，念三次會變成台語的「母謀去」（不要去），再三提醒千萬不要去傳統市場群聚。

此外，鍾欣凌和楊麗音所飾演的「彩香婆婆」和「嘉玲阿嬤」，來自電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》和《俗女養成記》，兩齣戲都在台熱映，對大眾很有影響力，因此兩人同框視訊對話，設定成姊妹伴好友，聊天話題很家常，也趁機勸說「沒事千萬不要到菜市場」，好好在家防疫，「千萬不要傳染給金孫」。

鍾欣凌和楊麗音目前拍攝了第三集，最新一集感謝醫護人員和外送人員的辛勞，同時不忘提醒，即將到來的端午節，「用視訊團圓就好」。

(中時 )