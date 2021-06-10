大陸市場營收占整體營收超過六成的台泥（1101）、亞泥（1102），在大陸市場第二季受雨季影響、出貨減少下，台、亞泥5月營收成長幅度放緩；台、亞泥預期，第三季開始，大陸市場營運可望開始「量增價漲」持續到年底。

亞泥5月合併營收76.88億元，年增率7.04％。台泥5月營收因不再認列子公司信昌化（4725）的營收，因此有0.41％的衰退，不過，扣掉相關因素，5月營收應該還是呈現微幅成長的態勢。

市場指出，中國大陸華南、華中地區水泥市場受降雨天數增加，施工需求減弱，5月水泥發貨量減、價格小幅下滑，台泥、亞泥所在廣東、廣西、四川、湖北等地區，水泥價格每噸小幅回落約5％上下。

台泥指出，雨季過後，第三季開始進入趕工期、開工率可望陸續回升，水泥量價將大幅攀升，營運將重回成長軌道。

亞泥指出，大陸華中地區水泥價格，每年第二季都會受到雨季影響；不過，今年當地市場因在錯峰生產、供給側改革等政策支撐下，表現仍與過去幾年相對平穩，預期，第二季的營運應仍可保持成長，但，幅度會縮減些。

每年下半年，都是大陸水泥市場的傳統旺季；台、亞泥預期，大陸當地政府為刺激內需，以及減碳等政策的嚴格執行下，預期下半年的供給將更受到管控，在需求仍有增加空間下，價格應可在第三季回穩，並逐月提升。

(工商 )