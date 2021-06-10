羅麗芬-KY（6666）因公益結合拓客活動奏效，5月營收8,013萬元，年成長34.7％；1-5月營收3.5億元，年增56.8％。羅麗芬表示，第二季營銷策略奏效，包含「愛心助農拓客卡」有效達到拓展新客及老顧客進店目的，預期6、7月可大量提升客戶升卡購買療程套盒及家居產品，整體行銷效益將可反應於下半年業績，全年營收逐季走高可期。

羅麗芬認為，大陸疫情大部分地區已受控制，目前僅於小部分地區有疫情影響，終端顧客進美容院消費的情況已逐步恢復疫情前，線下面護三大品牌以及養生品牌，還有線上品牌均依照年度計畫順利執行中，預期能達成營收逐季成長目標。

此外，麗彤生醫（6539）因本土疫情升溫，門店銷售較上月減少，但DV官網銷售穩健，5月營收1.37億元，與去年同期持平；前五月營收7.96億元，年增11％。

展望後市，麗彤生醫指出，保健及保養品目前以台灣及大陸市場為主，仍會持續開發東南亞市場，擴展銷售版圖；並善用大數據系統分析，導入新會員，增加黏著度及營業額；醫美管理平台領域，除提升專業硬體設備，並持續與策略聯盟診所擴展新據點，深化平台服務。

(工商 )