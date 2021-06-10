美國經濟持續復甦，根據高盛證券報告指出，美國S&P500企業獲利在2021年可望再創歷史新高紀錄，其中資訊科技產業不僅在去年逆勢增長，在全球對科技需求帶動下，美國科技產業成長趨勢可期。投信法人建議，投資人可以利用定期定額，參與這波由科技創新帶動之投資機會。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，受到新冠肺炎疫情影響，2020年S&P500企業獲利大多較前一年出現衰退，惟科技因為擁有來自市場強勁需求，企業盈餘不跌反漲，也帶動美國科技股成為去年表現最佳的產業之一。看好科技產業今年及明年獲利數字都還會再創新高紀錄，且為S&P500產業中，獲利數字最高的族群，未來上漲動能可期。

此外，隨著後疫情時代來臨，包括智慧型手機、雲端需求、高速運算、5G需求都大幅成長；同時電動車、智慧汽車，跟智慧家電等，也都在陸續發展中，同時因為科技進度帶動的數位轉型，在疫情期間更強勁，進展更快速，需求也更大。

林元平認為，今年來美股吸引許多投資人的目光，雖然短線上科技族群因為漲多出現休息整理，然而從趨勢、需求，與獲利表現來看，科技產業相較其他產業握有更多的優勢，是不可忽視的一塊。在投資操作上，建議投資人可以多留意美國科技相關商品，並且利用定期定額的方式，來做長線布局。

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