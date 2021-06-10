高端疫苗10日召開線上記者會，宣布二期試驗解盲成功，由高端總經理陳燦堅、副總李思賢共同宣布成果，對於國產疫苗，高端團隊相當有信心；至於針對變種病毒，陳燦堅舉列出目前疫苗對幾種變種病毒株的試驗結果，對英國株效果還不錯、對南非株就相對要差一點，而巴西株、印度株面臨沒有實驗體來比較。

陳燦堅表示，三期不是不做，是二期還沒有做好不能去申請，事實上高端進入二期一半的時候就已經開始針對三期進行規劃，沒有資料也不行做三期，以取得國際藥證為最大目標。

陳燦堅坦言，進入第三期試驗會愈發困難，舉例國外狀況，假設每個人要花掉1萬美元進行臨床實驗，3000人臨床試驗樣本就需要3億美元，資金需求方面相當驚人，同時面對疫苗愈來愈普及，在免疫組及安慰組試驗，就有醫療倫理的問題。

針對變種病毒，陳燦堅指出，高端疫苗前一陣子，第一期臨床試驗的受試者血清，針對目前令人最擔心的南非株、英國株和印度株，目前還未針對印度株做過在實驗室臨床試驗的血清，去做一個比對來看；對武漢株當然沒問題，對英國株效果還不錯、對南非株就相對要差一點，而巴西株、印度株，有困難去做實驗的理由是，台灣並沒有這樣的一個病毒株來做實驗。

(中時新聞網)