聯合國（UN）轄下機構今天表示，全球童工人數出現20年來首度增長，且2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機恐怕造成數以百萬計兒少落入相同命運。

法新社報導，國際勞工組織（International Labour Organization）和聯合國兒童基金會（UNICEF）發布聯合報告指出，2020年初全球童工人數達到1億6000萬，比4年前增加840萬人。

報告中說，童工人數增加是在疫情侵襲前就開始，這意味著在2000年到2016年間，全球童工人數減少9400 萬的趨勢出現重大逆轉。

就在全球疫情開始升溫之際，世界上接近1/10兒童無法脫離童工處境，尤其在撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）情況最嚴重。

雖然2020年全球童工人數占兒童人口比例與2016年相同，但這段期間總體人口成長，意味童工人數已明顯增加。

發布報告的聯合國機構還說，疫情使得情勢有嚴重惡化的風險。

這些機構警告，除非採取緊急行動幫助越來越多陷入貧窮的家庭，否則未來2年內恐有近5000萬兒童被迫變成童工。

聯合國兒童基金會執行主任佛爾（Henrietta Fore ）告訴媒體：「我們在終結童工的戰鬥中正節節敗退。」她並強調：「Covid-19的危機使不好的情勢更加惡化。」

(中央社)