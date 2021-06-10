台數科集團對抗有線電視剪線潮，透過子公司鑫傳國際多媒體科技公司推出全台語文史節目「LO叩敲敲門」，今（10）日起正式在LINE TODAY上架。台數科董事長廖紫岑表示，鑫傳國際多媒體科技是台數科集團旗下擬申請上櫃的小金雞，希望透過內容產業與電商平台的數位延伸，為有線電視產業長出第二條成長曲線。

廖紫岑表示，台數科集團今年將著重在內容產業國際科技化，集團放出的第一隻小金雞，就是鑫傳國際多媒體科技公司申請上櫃。鑫傳擁有二十多年在地內容與地方新聞的產製經驗，分別獲得過金視獎，金鐘獎與卓越新聞獎等獎項，質量俱佳，加上Ｍaylife購物台是台灣擁有電視購物執照的平台，前景可期，未來也不排除再合併其他電商平台，這在目前有線電視產業中，是特殊而具有開創性。

台數科積極拓展數位匯流，繼2019年首度結合LINE TV跨螢推出「哈TV＋」智能電視盒將網路所有的應用APP下載與影音內容加進有線電視盒，一機搞定電視與網路的大小事，跨出「合螢」第一部曲。今年在內容產業上有更近一步的合作，集團旗下的「中台灣新聞網」頻道已可在LINE TODAY 24小時新聞即時播放。

三級警戒觸發宅經濟，有線電視也迎來龐大家用寬頻申裝潮，NCC統計，五大有線電視業者以中嘉集團新增約4127戶最高，台數科也有1461戶的好成績。

廖紫岑說，防疫期間推升有線電視及寬頻需求，新增寬頻用戶與前月比較多70％，也帶動LINE TV戶數的成長，台數科LINE TV裝機近6萬戶，未來三年持續推廣，希望能將比率提高為30％，讓觀眾可以在家就可以透過大螢幕追劇，未來會積極走向全娛樂整合，製播具在地特色的影音內容，正式從電視媒體進入網路新媒體。

(中時 )