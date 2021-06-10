新冠肺炎疫情持續發燒，三級警戒延長至6月28日，新北市交通警察大隊配合防疫，原定本月17日、18日計程車駕駛人執業前分區測驗延期辦理，待三級警戒解除後另行公告測驗時間，請民眾隨時注意網站公告。

新北交大表示，目前疫情嚴峻未見紓緩，計程車執業前測驗延期辦理，是為了避免報考民眾群聚而有染疫風險，等待疫情緩和或三級警戒解除後，將加速辦理駕駛人執業測驗，使民眾的不便降到最低。

為服務計程車駕駛朋友，計程車執業登記證查驗、換證等業務仍正常辦理。為落實防疫工作，在計程車服務中心需量測體溫、酒精消毒、出入分流管制、實聯制，另為保護洽公運匠，於服務中心入口設置次氯酸水霧的清消隧道，可除去附著衣物上病菌，降低感染風險。

新北交大提醒，計程車駕駛朋友如因防疫隔離、就醫等不可抗力因素逾期，可於原因消失後3個月內，持相關證明到新北交大補辦即可，疫情期間洽公過程諸多不便，希望民眾能諒解與支持。

(中時 )