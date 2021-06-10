黑鮪魚珍貴價格高被稱作「海中黑金」，今年5、6月全台捕撈黑鮪魚大豐收，但是漁民卻笑不出來，因為受到疫情衝擊，拍賣價雪崩式下滑，從每公斤2000元跌到149元的歷史低價引發討論。對此高雄魚販文山伯接受訪問坦言，有漁會就直接說要將黑鮪魚製成罐頭，過往黑鮪魚都是海鮮餐廳翹首以盼的上乘食材，怎麼會淪落到如此地步，並透露現在漁市的慘況就連綠營的樁腳都感到十分憂心。

文山伯強調，疫情升三級警戒後，很多餐廳因為不得內用的規範受到很大衝擊，有的甚至被迫暫時休業，造成漁獲的需求減少，出現產量過剩的問題，價格也跟著降低，有位南部養殖石斑魚的綠營樁腳也和他說，現在的漁獲銷售量幾乎達不到過去的三分之一，無奈只能夠繼續將石斑魚放在魚塭裡，因為抓起來也沒地方賣，而且這段期間有越來越多漁民都在反應魚價不敷出海捕魚成本，藉此呼籲政府真的要將心比心，快點讓疫苗進到國內壓制疫情，因為民眾的忍耐是有限度的。

高雄魚販文山伯

疫情持續延燒，全台三級警戒延長到端午節，已嚴重影響百工百業生計，文山伯也感嘆，很多基層勞工即便在疫情嚴峻的時刻，還是必須出外工作，甚至有鋼筋水泥板模工，原先他們的工作環境就已經相當艱困，基於防疫安全還得戴著口罩曝曬在大太陽底下，真的非常難過，希望這次疫情能夠趕快過去，讓社會大眾回復正常的生活。

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(中時新聞網)