三級警戒衝擊新車買氣，豪華車卻買氣不墜，受惠於BMW與Porsche新車本月大量到港交車，加上新車銷售蜜月期所致，汎德永業汽車（2247）5月合併營收為新台幣41.6億元，較上月成長2.06％，亦較去年同期成長10.58％；累計今年前5月合併營收185.4億元，年增率為23.75％，保持強勁的銷售力道。

相較於5月國內整體車市買氣與上月相比下滑近一成，汎德永業本月合併營收仍繳出雙成長表現，主要由於BMW與Porsche新車本月大量到港交車，加上新車銷售蜜月期所致，尤其如Porsche（保時捷）車款屬於先下訂後交車的期貨車，本受疫情影響較小，因此多款熱門休旅車包括BMW X1、X3、X4、X5與X6，以及Porsche休旅車Cayenne Coupe與電動車Taycan等，仍保持強勁的銷售力道。

汎德永業表示，隨著全國疫情進入三級警戒，為落實防疫規範，盡量避免不必要的移動，公司將提供線上賞車、商談諮詢等銷售服務，共同為防疫努力。目前旗下熱門車款多數還處於消化階段，目前在手訂單能見度亦高，預期雖可能由於疫情造成遞延交車情況，但豪華品牌購車的需求仍然存在，尤其疫情下自駕開車是較為安心的方式，甚而可望進一步推升購車需求。

展望下半年，汎德永業指出，目前BMW與Porsche新車的預收單情況仍然十分熱絡，且晶片缺貨問題亦不會造成重大影響，加上BMW兩款重磅電動車型－豪華純電旗艦休旅ix與首款四門純電動轎跑車i4已於日前在美國正式發表，在台亦已啟動線上預接單銷售服務，預計於第四季起BMW iX與i4將可陸續抵台交車。

保時捷方面，Porsche 主力車款Taycan入門後驅版已於6月正式登台，並陸續交車，以目前預收單情況來看，下半年起電動車將能大力挹注公司業績成長動能。

(中時 )