本土疫情嚴峻，全民加強防疫，一名女子搭公車時驚見司機用保鮮膜把駕駛區整個封死，乘客只能從後門上下車，超狂防疫方式讓她大感意外，照片曝光引起眾人驚嘆，還有網友笑稱：「以為盤絲洞」。

這名女網友在臉書社團《爆廢公社》PO照表示，第一次看到台中很有才的司機，用保鮮膜把前面靠近駕駛座的那一區整個封死，乘客只能後門上下車， 如果有人要投錢才開前門，不過投完錢後，一樣要從後門上車。

網友PO出超狂防疫車廂。(圖/截自臉書 爆廢公社)

照片曝光瞬間吸引超過2千人按讚，紛紛留言「很好啊，聰明！」、「很棒啊！認真防疫」、「非常不錯啊！保護自己也保護家人」；有網友笑說「第一眼看錯，以為車內下大雨」、「以為來到盤絲洞」、「坐在旁邊的如果是小孩，應該會想戳洞洞」。不過也有人說「空調沒分開其實意義不大」、「投完錢忘記上車…悲劇」。

疫情之下，搭乘大眾運輸工具，大家都怕得要命，許多網友心疼司機，表示如果有錢，誰都想在家休息，司機也有家人、有小孩，每天接觸進進出出的乘客風險很大，這也算是非常時期的非常做法，能擋就擋吧。

還有網友分享，曾遇過公車司機跟上車的乘客說，他若被感染，不只是整車的人有風險，而是整個公司的公車可能都遭殃，認為加強防疫的做法非常必要。

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(中時新聞網)