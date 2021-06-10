全台疫情嚴峻，百貨業受創嚴重，以百貨商場為主的家電通路商集雅社（2937），因應疫情突襲，即時將銷售戰線延伸到電商衝業績，挹注5月營收2.55億元，較去年同期成長7.61％，罕見成長率掉到個位數。

集雅社表示，疫情突如其來的加溫，加上全國進入三級警戒，使得百貨商場人流在母親節檔期後銳減，但在實體門市減少來客數後，即時同步強化電商平台銷售，以期將傷害減到最低。

根據經濟部的統計資料顯示，2020年上半年，零售業網路銷售額為1,587億元，年增17.5％；但同一時期，實體零售業營業額則是年減4.8％。由此可見，疫情嚴峻時，雖然民眾不敢出門消費，但還是會將購買力轉移到電商平台上，加上電商平台購物及付款方便、收貨快速且便利等優勢，帶動電商平台近年來快速發展；根據未來流通研究所的統計，台灣電商產值近兩年幾乎都有近雙位數的成長。

集雅社表示，過去快速擴點帶動每年營收皆有雙位數的成長，即使去年初遇到疫情衝擊，但家電用品仍屬剛性需求，影響有限，近兩周受到疫情影響，雖然實體店面來客數變少，但電商銷售則有二至三成左右成長，仍有信心在下半年追回，期全年營收有機會持續較去年成長。

(工商 )