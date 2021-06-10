高端疫苗公布二期解盲結果 重大訊息記者會｜2021.06.10

高端疫苗今(10日)暫停交易，傍晚召開記者會宣布，解盲結果成功，將資料盡速送交食藥署進行緊急授權（EUA）申請，待審查通過獲核可之後，就可申請疫苗檢驗封緘，並以向歐盟爭取國際常規藥證申請，有望在7月開打。對此，易經命理師高煜霖今天中午坦言，「過關機率很高，只是要拿到EUA，可能在輿論上，恐還有一波攻防」。

高端副總經理李思賢說明二期試驗數據結果。(圖/翻攝自直播)

日前政府宣布與高端疫苗簽約下單500萬劑，但趕在二期試驗未完成的狀況下就預購，引發巨大爭議，讓高端連續6個交易日跌停，而8日開盤打開跌停，並連續2日翻紅直奔漲停。高端今表示，解盲結果成功，將資料盡速送交食藥署進行緊急授權（EUA）申請，有望在7月開打。

易經命理師高煜霖今(10日)中午12點多，在臉書貼文表示，近日出現地震、火災，從易經演繹，疫苗可能有好消息，花蓮地震，取卦得到「留連」，卦意「凡事拖延」；另外，取卦得到「震為雷」，卦意「起、動」。而台中發電廠火災，取卦得到「速喜」，卦意「喜事在眼前」；另外，取卦得到「澤火革」，卦意「去故」。

高煜霖續指出，高端疫苗將公布二期臨床數據，「安全性」，及「免疫生成性」，過關機率很高，只是要拿到EUA，可能在輿論上，恐還有一波攻防。

地震、火災！易經演繹，疫苗可能有好消息，只是輿論不輕鬆！股市…【易經說哈囉】 作者：#高煜霖 Gao... 由高煜霖易經預言粉絲團發佈於 2021年6月9日 星期三

(中時新聞網)