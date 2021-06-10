前新聞局長鍾琴不滿政府處理疫苗拖拉，日前開車赴總統府前按喇叭抗議，明更將赴台北地檢署遞狀，告發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中3人涉嫌瀆職、圖利和偽造文書。鍾琴更在起訴狀中痛批3人行為竊國殘民，我國司法不應縱容坐視此等惡行。

鍾琴的告發狀指控，蔡英文、蘇貞昌、陳時中手中掌握龐大國家機器、社會資源及政府公權力，在此次新冠肺炎疫情肆虐的大流行中，本應善盡努力保障全體國民生命財產健康安全的重責大任，卻基於不可告人的黨私勾結與犯意，惡意阻撓疫苗進口、廢弛職務，至6月9日已釀成333人死亡、1萬1968人確診，還涉嫌圖利高端疫苗。

鍾琴指出，3人明知自5月15日疫情漸趨嚴重，國人需求疫苗孔急，卻頻以「進口疫苗遭到國外力量阻撓」、「堅持須以政府對政府協商簽約」等空泛政治性理由，拒絕東洋公司去年已預購，緊急時刻可迅速進口的3000萬劑國際認證疫苗，又百般刁難、阻撓郭台銘、佛光協會、張亞中、新黨等民間個人、團體擬中介捐贈的大批國際認證疫苗，只為護航高端疫苗。

鍾琴並指，蔡英文明知高端疫苗尚未解盲，5月13日卻在國安會議宣示國產疫苗已進入臨床實驗第二期收尾工作，預計7月底開始供應第一波疫苗，相關言論致使高端股價從原先發行的30餘元漲至417元，並在緊急採購疫苗相關法規上企圖放水，將風險轉嫁給政府及國人，涉嫌圖利。

鍾琴說，今年5月以前國內疫情尚不嚴重，等同為國產疫苗爭取時間，但疫情驟變後，防疫政策應隨之應變，積極向外大量洽購疫苗，陳時中、蘇貞昌卻仍堅持不緊急增購或接受捐贈已經國際認證的國外疫苗，甚至頻頻喊話，企圖影響審查委員會及後續食藥署的放行，赤裸演出「蔡英文親自口喻，官方接力護航」的戲碼，令人髮指。

鍾琴強調，若被告3人沒有惡意阻撓東洋的3000萬劑疫苗，此時全國人民早已形成初步集體免疫，不致爆發5月疫情，更不必進入「三級警戒」管制人民生活，以及編列8400億的二次紓困金。

鍾琴說，中研院院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員，公開表示「最大困難就是來自蔡英文總統」，質疑在這種情形下，食藥署擋得住總統府的壓力嗎？所以他做不下去。食藥署若擅自放寬標準，草率放行而給予授權，不但國產疫苗無法獲得國際認證，使我國施打人口仍「出不了國門」，未來還更可能因嚴重副作用導致鉅額國賠求償的風險，我國司法不應縱容坐視此等竊國殘民的重大惡行而無所作為。

(中時 )