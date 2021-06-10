行政院長蘇貞昌今日表示，上周苗栗發生電子廠移工群聚感染，疫情指揮中心已前往設置前進指揮所積極處理。此外，全國各地也出現60幾個長照機構群聚染疫的狀況，雖然已經將全國三級警戒延長至6月28日，但端午連假即將到來，防疫不能鬆懈。

蘇貞昌說，疫情指揮中心除了前往苗栗科學園區設置前進指揮所，也整合各部會防疫量能，擴大篩檢，隔離清空，改善作業環境，也發布「企業抗原快篩指引」，請勞動部記取教訓，加強移工管理、住宿環境，若仲介業者不配合，就會給予嚴格處分。

(中時 )