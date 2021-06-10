新冠疫情持續嚴峻，高公局預估端午連假國道交通需求量將下降，故取消高乘載管制及入口匝道封閉等管制措施，僅機動實施匝道儀控管制。因應疫情，政府宣導民眾從事低度活動，各主要風景區雖已配合防疫關閉，新北市觀光旅遊局仍接續啟動「人潮儀表板」，透過路口監視器、交控中心系統、區公所等資訊統整人潮熱點，加強控管人潮熱點，降低群聚感染風險。

新北市交通警察大隊表示，各傳統市場、大型賣場、民生必需品商店預估仍會湧入採買人流，導致周邊交通路段將出現較多車流，分析新北市確診足跡結果顯示傳統市場占最大宗，請業者及採買民眾務必配合人流管制措施及實聯制登記，提醒採買時一次購足，減少採買次數，分散尖峰時段人車潮聚集。

此外，新北警方於端午節連假期間，針對各交流道及重要幹道、風景區等處仍每日重點規畫交通崗20處，市場人流管制部分每日規畫交通崗91處，未來也將就防疫接種站23處周邊持續配合加強交通疏導，紓解平面道路車流，確保行車順暢及安全。

(中時 )