國軍新竹地區醫院遭爆加開門診替VIP打疫苗，院方緊急澄清是誤會，但新竹市政府調查後另發現，9國軍醫院日為19名北區衛生所同仁施打時，其中5位同仁因非醫事人員，將對醫院開罰200萬，也將參與並知情的衛生所吳姓主任調整為非主管職務。

有關國軍新竹醫院為不符資格民眾施打疫苗一事，國防部表示，國軍新竹醫院院長崔以威對未遵相關疫苗接種規定，致遭外界質疑，已自承思慮未周，除向各界表達歉意外，主動向國防部提出自請處分。對於造成外界議論，國防部深表歉意，將檢討人員疏責，並即刻調整新竹分院院長職務。國防部已針對國軍新竹醫院院長做出調職懲處。

新竹市府深入調查發現，國軍醫院在6月9日為19位北區衛生所同仁施打，其中5位同仁因非醫事人員，不符疫苗接種資格，市府因此對參與並知情的衛生所吳姓主任做出處分，即刻將他調整為非主管職務，同時依照違反傳染病防治法第29條及65條，對新竹國軍醫院開罰200萬。

市府指出，防疫期間，衛生單位不眠不休辛苦工作，雖然北區衛生所5名違規施打者也投入第一線社區篩檢站等防疫工作，但防疫作戰，需服從中央統一指令，市府仍從嚴追究，並做出懲處，以落實整體作戰之効。

(中時 )