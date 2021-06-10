民進黨立委張宏陸今在財委會質詢時問到，高端疫苗解盲成功，前疾管局局長蘇益仁有提到，沒有通過三期的疫苗，應該定位在備位疫苗；衛福部次長石崇良表示，疫苗只要是通過一定標準，沒有主備位問題；張宏陸追問，「所以蘇益仁的觀點和我們現在是不一樣？」石說，「對」。

石崇良強調，只要有效果、安全性的疫苗，只要通過同要標準檢視，都是好疫苗，大家都可以打，不會有主、副。

張宏陸指出，若國產疫苗大家施打意願不高，可以自費施打？石崇良說，目前疫苗數量有限是按照順位施打，等到數量達到一定程度後，假設國產疫苗順利推出，有產能後，不會有仰賴進口的變數，疫苗接種策略可以改變，若供應無虞時，疫苗接種策略可以調整。

至於新北市板橋市熱區中的熱區，張宏陸希王能增加板橋疫苗配送；石崇良說，會考量順位及人口數，熱區會有調整，新北市處於熱區，在比例上會比較多。但還是強調，打疫苗效果不會馬上出來來，有些國家開打後疫情更嚴重，疫苗要有效，還要有一段時間。

他說，但是疫苗分配沒分到那麼細，會給新北市較多，至於區，是市政府分配，可以提醒新北市政府，分配時要有這樣考量。

至於開放自篩，從國外進口器具用品，多久可以讓民眾購買到？石崇良表示，目前還未正式遞件，但已有業者洽詢，只要一收件就加速審查。

(中時 )