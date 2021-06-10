日本東京都今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例連續28天低於上週同日，疫情看似趨緩，但仍有專家示警，就算疫苗持續接種，東京都8月還是有可能再進入緊急事態。

日本放送協會（NHK）、共同社中文網及琉球新報報導，東京都今天新增439例確診病例，較上週四減少69例，連續28天低於上週同日（例如本週四低於上週四），且最近一週平均每天新增病例數繼4月6日以來，再度出現低於400例的情況，顯示疫情稍有趨緩跡象。

東京都至今累計病例數16萬5163例，包括2134例死亡病例；重症患者較昨天減少2人，總數55人。

不過，專精流行病學的日本京都大學教授西浦博等人所組成團隊彙整估算結果表示，若目前實施中的「緊急事態宣言」如期在本月20日解除，就算持續推動疫苗接種工作，東京疫情仍可能再度擴大，「8月再次發布緊急事態宣言或許無法避免」。

這項估算並未考量舉行東京奧運及帕運所造成的影響，但厚生勞動省專家組織會議主席(月劦)田隆字說，「若舉行奧運及帕運，我認為將成為（確診病例）進一步增加的原因」。

估算結果顯示，這次「緊急事態宣言」解除後，重症患者數將再次增加，無論疫苗接種率如何，8月上旬重症病床使用率都會超過70%，變成不得不再度發布宣言的狀態。

而在東京都政府今天舉行的疫情監控會議上，也有專家認為目前東京都內外出人潮顯著增加，「感染再度擴大的危險性高」。

沖繩縣今天新增166例確診病例，雖然最近一週每10萬人口新增確診數仍以94.05人居日本各地之冠，但花了約兩個星期已讓數字下降到百人以下的兩位數。

沖繩縣目前專用病床使用率87.8%、重症病床使用率52.8%；至今累計病例數1萬9102例。

大阪府今天新增148例確診病例及17例死亡病例，至今累計病例數10萬1424例，包括2501例死亡病例。

北海道今天新增182例確診病例及11例死亡病例，至今累計病例數破4萬例、來到4萬120例，包括1252例死亡病例。

(中央社)