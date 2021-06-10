伊林名模出身的「宋哥」宋依璇，擁有神似陳寶蓮的漂亮臉蛋與一雙逆天長腿，加上個性開朗又幽默，近年經常受邀上各大節目分享自身經歷。然而她近日就在節目中大爆模特兒圈潛規則，透露10多年前模特兒圈學長姐學妹制嚴重不輸軍中，學長學姐的話就是鐵律，她有次更因在後台惹到學姐，遭對方羞辱是妓女。

宋哥日前在《單身行不行》大爆模特兒圈不輸軍中的嚴格學長學姊制，說有些設計師的衣服，會讓她不知道怎麼穿，因為這邊是洞那邊也是洞，完全不知道頭跟尾，某次走秀她領到的衣服，其實是不需要穿內衣的，導致她是赤裸上半身在研究手中的衣服到底該怎麼穿上去。

宋哥回憶她就在一邊研究衣服時，不小心碰到某位學姐的化妝品，赫然發現對方從鏡中狠瞪她，讓她嚇得當場冷汗直飆。當宋哥又埋頭想辦法穿上衣服時，這位學姐又是一陣上下打量，接著開口：「妳以為妳是誰啊，在我面前裸半身？妳是怎樣，要去當妓女是不是？」這兩字也讓錄影現場眾人驚呆，主持人邱沁宜更直言這可以告了吧。

宋哥坦言她當下聽到學姐這樣講，有點傻眼，想說有必要這樣子嗎？接著又忍不住看一下周圍的人，發現大家都很有默契地在裝沒事，不過她最終還是受不了無端遭羞辱，理智線斷掉反嗆學姐：「妳以為，那妳以為我是誰？我叫宋依璇妳是誰？妳有沒有搞錯，如果我可以去當妳剛剛講的那個職業，那妳可能還不夠資格！」更警告學姐若以後還敢欺負她或任何菜鳥，信不信她一定會在後台賞妳巴掌。宋哥還透露，在她嗆完學姐後，學姐每次在後台遇到她都對她超級好。

(中時新聞網)