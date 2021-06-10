國內疫情居高不下，但仍有民眾不理會防疫規定。24歲張姓男子於9日晚間走進岡山警分局赤崁派出所，向員警表示身體不適，警方通知消防隊到場，不料張男竟脫下口罩、大聲咆哮，警消費了一番功夫，合力將他強制就醫，並依法開罰。

張姓男子9日晚間到赤崁派出所求助，經實聯制登記並量測體溫37.1度，他自稱與人約定要談和解，並告知警方自己心悸身體不舒服，值班員警立即協助聯繫119救護人員到場。

不料，張男於救護人員尚未詢問TOCC及病史，即自行跳上救護車，並將口罩脫下乾嘔，且不斷咳嗽，經救護人員告知與程序不符並請他立即配合戴上口罩，沒想到這名男子情緒不穩，大叫並跳下救護車，隨即往赤崁東路方向步行離去。

警消跟隨張男，軟硬兼施，請他依規定戴上口罩，張男仍情緒激動不願配合。警方考慮其安全，合力將他壓制上銬後抬上擔架，過程中，這名男子精神狀況仍不穩定，並持續大聲咆哮並口出囈語。

警消之後將男子送往國軍高雄總醫院左營分院急診室治療，經醫院快篩與PCR檢測結果皆為陰性。至於張男未戴口罩部份，警方當場依傳染病防治法相關規定予以製單舉發。

(中時 )