高端解盲！陳時中多次迴避採購價格 董智森：民眾看不到政府骯髒的手【政新鮮】

高端疫苗今(10)日舉行重大記者會，宣布疫苗二期解盲成功，將加速三期臨床實驗，並同時申請EUA緊急授權力拼7月供應國人施打。指揮官陳時中赴立法院備詢疫苗採購，民眾黨立委高虹安不斷逼問高端與聯亞的簽約採購價是多少，陳時中和行政院長蘇貞長始終迴避不答。資深媒體人董智森接受《中時新聞網》表示，政府和廠商簽約不會不清楚每劑的價格，質疑蔡政府屢次聲稱的「公開透明」在哪裡？國人看不見蔡政府骯髒的手。

董智森表示，受到扶持的國產疫苗，無論如何解盲勢必通過且上市供應，陳時中非常清楚價格不合理，又得扶持國產疫苗，只好在二期尚未解盲前下訂500萬劑的訂單。他研判先前中央在5月28日就下訂500萬劑的訂單，是要製造木已成舟的效果，令眾人啞口無言，放出利多消息讓股民認為背後有政府的保證，吸引散戶進場高端疫苗的股票，是市場導引的結果。

董進一步指出，外界對於高端的股價質疑已經有一段時間，他舉例，一位殷實的商人理應是做出成績、業績，獲得肯定後股價才會隨之上漲。高端疫苗兩週以來暴漲暴跌的不尋常交易，光這兩天金主就獲利20%，就可以了解高端的交易市場有許多炒作空間，金管會、高檢署肯定能循線徹查究竟是誰在炒作，只是肯不肯把幕後黑手揪出來。

立委蔣萬安日前質詢陳時中時提問，國產疫苗是否有無法即時取得國際認證的風險？對此他坦言：「確實有風險」。董智森直言，同樣和國產疫苗使用蛋白質次單位技術的美國生技公司Novavax，都未通過美國、世界衛生組織的認證，台灣要等到獲得國際得許可，恐需一段長久的時間；另外他提到，二期解盲內容沒有疫苗保護力的數據，接種者又如何得知疫苗有效？施打後保護力不得而知情況下，有任何的疏忽國人恐怕更容易染疫。

(中時新聞網)