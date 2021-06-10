新光三越台北站前店今17時提早閉店 今明休館清消 19:412021/06/10 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新光三越台北站前店今17時提早閉店 今明休館清消。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情期間，各通路嚴加防備，新光三越台北站前店今（10日）提早於17時閉店，明天也會全館休館1天，全面自主預防性清潔、消毒。後天恢復正常營業，從中午12時營業至晚間20時；若營業時間調整，會在官方臉書公告。 百貨、超市年中慶 線上開打 彰化今＋10確診累計4死 麻將牌咖、醫院群聚感染還在發威中 (中時 ) #新光三越 #台北站前店 #消毒 #閉店 #休館 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超市祭夢幻逸品 618元開搶 04:102021/06/10 時尚消費 桃園某醫學中心護理師確診 桃園衛生局長：院外感染 10:142021/06/10 生活 工人上月從桃園返鄉20多天才確診 花蓮縣府：個案沒收到匡列通知 16:142021/06/10 生活 《觀光股》雅茗前5月營收年增近4成 H2營運看旺 15:072021/06/10 財經 三重基層診所醫師染疫亡 新北衛生局：全力協助家屬 17:432021/06/10 生活 《生醫股》高端今暫停牌 二期臨床17：00解盲 08:022021/06/10 財經 陽明院區急診8人確診 醫護踢爆：接觸者未隔離仍到班 10:422021/06/10 生活 基隆增12例 全家超商員工確診 家庭群聚5人染疫 16:512021/06/10 生活 國內線退票免手續費 延長至6月28日 15:152021/06/10 生活 陳時中稱廠商沒申請快篩無法審 陳宜民爆：前一天才公布準則 12:492021/06/10 政治 超熟女藏賓館與男客正要連結 警破門她三點全露竄逃 10:562021/06/10 社會 生活熱門新聞 石門水庫水位狂升22公尺 驚人對比圖曝光淹到這了 - 生活 新北確診數再升高 名醫曝原因：數據中藏魔鬼 - 生活 嬌生、BNT疫苗拿到緊急授權了？食藥署回應：只剩這一關 - 生活 桃園新增14人確診 足跡包含美廉社、小北百貨、全聯 - 生活 高端疫苗完成解盲 陳培哲：既定劇本、毫無意外 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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