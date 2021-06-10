疫情期間，各通路嚴加防備，新光三越台北站前店今（10日）提早於17時閉店，明天也會全館休館1天，全面自主預防性清潔、消毒。後天恢復正常營業，從中午12時營業至晚間20時；若營業時間調整，會在官方臉書公告。

(中時 )