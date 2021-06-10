高端今傍晚宣布二期臨床主試驗解盲成功，外界也相當關注，另一家同與疾管屬簽訂採購合約聯亞生技的解盲進度；聯亞生技表示，高端疫苗4月28日完成所有受試者第二劑疫苗接種，並需要28至30天觀察後分析，聯亞的時程比高端晚了2個星期收案，保守推估6月底前完成疫苗二期解盲，若時程進行順利，快則6月24或25日就可以公布解盲結果。

衛福部疾管署5月底前分別與高端疫苗、聯亞生技完成110年國內COVID-19疫苗採購合約簽署，分別採購了500萬劑疫苗，因此，聯亞生技的解盲動態也備受矚目。

不過，聯亞生技即將公布解盲結果之際，近日卻遭《路透社》爆料報導，聯亞生技背景硬，背後推手外傳就是美國備受爭議的私人軍事暨保安顧問公司「黑水國際」（Blackwater），據悉，創辦人普林斯（Erik Prince）去年底參與美國一未上市藥廠的新冠疫苗研發分銷計畫，該藥廠在台灣已經完成60人小規模人體實驗。

關於推手為美國黑水國際事宜，聯亞生技表示，不知道內容從何而來，無法對此做回應。

(中時 )