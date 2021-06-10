柳演錫（左起）、金大明、田美都、曹政奭及鄭敬淏今出席新劇記者會。（Netflix提供）

《機智醫生生活》第2季將於17日播出。（Netflix提供）

熱門韓劇《機智醫生生活》第2季播出終於倒數計時，10日新戲記者會特地搬到劇中的律帝醫院舉行，導演申元浩以及5位靈魂人物曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明以及田美都出席。被問到相隔1年再聚首，期間是否想念彼此，沒想到異口同聲笑答：「沒有想念！」原來在戲劇殺青後，都還是有保持聯絡，聊天群組從沒停過。

柳演錫興奮表示，以前拍新戲時不管是在台詞讀本會，還是在劇組拍攝現場，難免都會緊張且充滿悸動，不過這次開拍的心情大不相同，大家彷彿就像放完長假之後再相見般，不用重新適應新環境，相處起來熟悉又自在，首次感受到續拍新1季的不同，相當開心。

在前1季劇中，5位醫生忙裡偷閒玩樂團，翻唱韓國經典老歌，深受海內外粉絲們喜愛。這次他們都得意自己的音樂技巧比之前進步了，以前最難的歌曲要花3個月練習，一般歌曲也得用上1個月，直到現在，只要前一周拿到歌曲，下週就能團練，越來越上手，也讓影迷期待他們的新鮮演出。

此外，第1季裡有很多演員客串都獲得好評，被問到第2季有邀請到哪些演員時，儘管導演申元浩守口如瓶，但卻一臉無奈地表示其實最想邀請女兒最愛的韓流天團BTS防彈少年團，他苦笑說女兒放話：「爸爸都是當導演的人了，卻連他們都邀不到，根本是無能的導演啊！」

於第2季的不同之處，導演申元浩表示這次調整了很多，比起自己想要做的，會以更符合大眾想看的為主，以第1季累積起來的情緒和溫暖為基礎，用添加新故事的方式，相隔了一年，劇中角色也隨著年齡的增長關係更加深厚，闡述人生的部份也更加強了深度，這都是全新的不同。《機智醫生生活》第2季17日起每周四晚上10點於Netflix播出。

(中時 )