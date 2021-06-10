美國空軍官員8日於國會透露，諾斯羅普格魯曼公司（Northrop Grumman）已完成2架下一代戰略轟炸機B-21原型機的製造，並預計於2022年中期進行首飛。不過《空軍雜誌》（Air Force Magazine）稍後指出，此發言應是空軍官員口誤，B-21原型機尚未正式完工。

美國空軍部主管武獲、技術和後勤（Acquisition, Technology & Logistics）事務的助理部長柯斯蒂羅（Darlene Costello），8日在出席聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）聽證會時表示，美國空軍有2架已製造完成的B-21原型機，並需要一段時間才能通過所有測試。

新聞網站「The Drive」指出，雖然美國空軍並未透露其他細節，但可以肯定的是，這2架原型機將迅速展開一系列地面測試；由於製造地點為加州棕櫚谷（Palmdale）的美國空軍第42號廠區（Air Force Plant 42），測試地點預計是同樣位於加州的加州愛德華空軍基地（Edwards AFB）。美國空軍「快速能力辦公室」（Rapid Capabilities Office）主管華登（Randy Walden）先前則表示，B-21的預定首飛時間已自今年12月，改為2022年中期。

不過《空軍雜誌》稍後指出，B-21原型機尚未正式完工，並在引述柯斯蒂羅發言時，將「built」改為「[being] built」，代表她當時雖然說已製造完成，但其實是口誤少說一個字。

在先前公開的2022財年預算需求中，美國空軍要求的B-21計畫經費較今年高出3000萬美元（約新台幣8.3億元），達28億7300萬美元（約新台幣795億元），理由是「為B-21的初期生產做準備」。

(中時新聞網)