高端疫苗今（10日）下午5時公布二期臨床正式解盲，然由於未經三期臨床試驗，在國際藥證的取得上備受爭議，針對三期臨床規劃說明，高端疫苗總經理陳燦堅坦言並非高端不做，而是三期臨床試驗越來越困難，主要有兩個原因。

陳燦堅表示，三期不是不做，主要是二期沒做好無法進行申請，而實際上高端疫苗在二期進行一半時，就開始三期臨床的規劃，然三期沒有二期的資料，無法獲得三期的許可，但仍以取得國際藥證為最大目標。

陳燦堅指出，進入三期臨床試驗越來越困難，首先，在免疫組和安慰組的對照試驗中，有許多醫學倫理的考量，是非常大的挑戰；其次，要做三期臨床試驗，經費同樣也是一大挑戰。

陳燦堅解釋，三期臨床試驗需要兼顧國際化和可行性，此外還要進行成本的考量；三期臨床試驗的成本非常高，一個人大概需花費1萬美元以上，若進行三萬人的臨床試驗，即是三億美元，資金非常高昂。

(中時新聞網)