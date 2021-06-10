台灣COVID-19疫情嚴峻，身為中部封測大廠-矽品精密外籍員工宿舍管理亦備受關注，對有報導矽品上個月有員工確診 但移工宿舍卻有群聚洗衣情形，矽品強調，主因5月份市政府限水政策，在加派水車後，目前缺水和群聚問題已解決。

有消息指出，矽品台中的移工女性宿舍，出現群聚洗衣服，恐淪為防疫破口，矽品精密指出，外籍員工於宿舍群聚洗衣之事宜，主因5月份市政府限水政策及外籍員工宿舍地區減壓，導致宿舍供水量不足，而使員工於恢復供水後集中排隊洗衣，然目前中部地區停水已取消，移工宿舍亦每日加派水車大量補充生活必需用水，目前缺水問題已得解決。

矽品精密強調，公司重視新冠肺炎防範，內部持續執行戴口罩、每日健康管理(監控體溫、健康狀況)，加強公共區域消毒清潔，員工採分區辦公及產線分流等措施，並積極配合政府及CDC逐步升溫防疫政策，於員工宿舍全面推展分層分流，持續宣導外籍同仁避免外宿、外出，宿舍禁止活動聚會，嚴格執行點對點門禁管制，並提供飲食、生活必需品代購服務，每日加強稽查，確保外籍同仁於宿舍內也戴好口罩、保持社交距離，一起做好防疫！。

(旺報 )