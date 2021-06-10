國產高端疫苗今天宣布解盲成功，將申請緊急授權，國民黨今天表示，樂見國產疫苗的發展跨過一個重要里程碑，但在大規模推廣前，國人想知道何時能進行三期試驗，能得到國際認證，其防護力與國際上的主流疫苗對比如何，施打該疫苗是否存在健康風險等問題。

高端下午公布二期臨床數據，結果顯示安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應，將盡快將期間分析報告以及研發相關文件，送交到食藥署進行緊急授權使用審查，並盡速向歐盟EMA及其他國際藥證主管機關諮詢，申請第三期臨床試驗。

對此，國民黨表示，高端解盲的實驗數據，顯示該疫苗能顯著提升接種者抗體濃度，且近四千人的二期試驗，已能排除千分之一機率的安全風險，這本身是值得國人高興的事。

不過，國民黨提醒，在大規模推廣前，國人仍有許多疑問等待回答，包含高端疫苗何時會做三期試驗，何時能得到國際認證？高端疫苗的防護力，與國際上的主流疫苗對比如何？施打高端疫苗，是否存在罕見但嚴重的健康風險？面對新型變種病毒，是否也能有足夠的防護力？政府對高端的採購價格，相對於其他疫苗是否合理？

國民黨指出，疫情肆虐下，國人亟需疫苗，但需要的是「安全、有效，獲得國際認證」的疫苗；政府更不能急就章，期盼上述疑慮能儘速釐清，國人才能真正對高端疫苗感到放心，甚至驕傲。

(中時 )