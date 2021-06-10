中職樂天桃猿啦啦隊副隊長羚小鹿（楚知嫣）外型甜美加上火辣身材，受到不少粉絲喜愛，IG擁有超過21萬粉絲追縱，近日她曬出3年前裝扮成護士的性感舊照，讓網友看了全暴動。

羚小鹿曬出火辣舊照，鼓勵網友堅持防疫「你提升你的免疫力了嗎？記得堅持下去才有好事發生，加油~我們都在一起奮鬥著」，只見穿著淺藍色襯衫裙、腳踩白色高跟鞋的她，眼神迷濛看向鏡頭，前凸後翹曲線全都露。

羚小鹿護士服引暴動。(圖／翻攝自臉書)

而因為裙子過短，一坐下逼近走光曲線，一雙長腿展露無遺，讓粉絲看了都興奮表示「幫我打針」、「這誰受的了啦」、「看完照片我覺得我百毒不侵了」，連隊友邱紫庭也直呼「我想被妳醫治」。

羚小鹿加入啦啦隊前曾擔任過秘書及牙醫助理，2014年加入啦啦隊行列，擁有阿美族血統的她，擁有甜美笑容和火辣身材，甜美與性感兼具，讓她擁有不少死忠鐵粉，因為拍照零死角，任何風格都能駕馭，有零死角女神稱號。

去年羚小鹿發行首張單曲「女皇作風」，她也透露從構思到完成作品，籌備將近一年的時間，這也是她第一次參與制作的個人作品，整個過程雖然很辛苦，但是相當值得。

(中時新聞網)