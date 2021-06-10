國產高端新冠肺炎疫苗二期臨床實驗解盲成功，衛福部長石崇良今天表示，下一步就會召開委員會來審查，如果審查通過，就會給予緊急使用授權（EUA）許可。至於聯亞的疫苗，與高端的時程大約相差一個月。

立法院財政委員會今天召開聯席會議審查「紓困4.0」預算，民進黨立委張廖萬堅詢問除了高端二期臨床實驗成功解盲，另一家國產的聯亞疫苗進度如何？

石崇良表示，聯亞的收案稍微慢一點，現在還在做數據的整理，與高端疫苗大概相差一個月的時間，提出解盲的時間也差不多與高端相差一個月。

目前許多學校雖已停課或採線上教學，但未來若開學，十八歲以下學生並無疫苗可打，張廖萬堅也詢問，國產疫苗是否有把十八歲以下的施打對象納入？

石崇良表示，國際疫苗研發，從一些研究報告看得出來，十八歲以下孩子即使得到新冠肺炎，重症率比較低，所以很多疫苗一開始的施打對象，在臨床試驗上都沒有納入孩子，大概都是十八歲以上。不過，他說，高端疫苗已經開始著手進行其他年齡層的臨床試驗。

張廖萬堅與綠委黃秀芳也關切相關教育從業人員紓困補貼預算，包括教師助理員、特教助理員、課後輔導班兼職老師、鐘點老師，學校社團指導老師、代課老師、建教生，紓困補貼方案何時出來？

教育部長潘文忠說，這部分已請國民及學前教育署盤整，目前國教署已盤整到一個階段，應該這幾天就會對外說明。至於經費將會儘量籌措，目前整體經費約2億元左右，未來若有不足也會繼續做滾動式檢討。

(中時 )