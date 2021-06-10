《神隱少女》在friDay影音也看得到。（friDay影音提供）

friDay影音近來推出日本動畫影視票房前30強企劃，囊括最齊全的人氣動畫作品，讓動畫迷宅在家看爆，居家防疫不無聊。片單包括在日本賣破400億日幣的超夯動畫票房霸主《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，以及宮崎駿動畫系列、《名偵探柯南》、《哆啦A夢》、《航海王》、《七龍珠》等經典劇場版系列，全都看得到。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在去年推出後一鳴驚人，在日本動畫電影本土票房排行榜上，擠下穩居冠軍寶座長達19年的宮崎駿《神隱少女》，第三名則是新海誠的催淚戀愛動畫《你的名字》；宮崎駿的其他作品《霍爾的移動城堡》、《崖上的波妞》、《魔法公主》、《風起》也都在票房賣座榜上前10名。

日本《PR TIMES》近來公布超過50萬份的動畫喜好問卷調查綜合結果，日本國民最愛動畫第一名無懸念由《鬼滅之刃》高人氣奪得，第二到第五名則依序是《名偵探柯南》、《航海王》、《七龍珠》和《哆啦A夢》。其中，《鬼滅之刃》在女性族群裡更獲得壓倒性的人氣，在10代到50代女性的調查裡，皆佔據最愛動畫冠軍位置，可見男主角炭治郎的帥氣魅力足以擄獲不同世代的少女心。

另外，friDay影音也收錄了黃金卡司雲集的春季檔必看日劇，包括ORICON最新的「春季日劇滿意度排行榜」前三名作品《東大特訓班2》、《大豆田永久子與三個前夫》、《鴉色刑事組》、《離婚活動》（後兩部並列第三）；以及石原聰美和綾野剛《深深地戀愛》、橫濱流星和川口春奈《打扮的戀愛是有理由的》、菅田將暉和有村架純《喜劇開場》、松坂桃李《要是當時吻了他》、吉岡里帆和鈴木亮平《戀愛漫畫家》、向井理《華麗一族》等，日本強檔動畫、電視劇通通不錯過。

(中時 )