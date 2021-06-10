全球疫情肆虐、低利環境雙重衝擊下，部分國銀恐挺不過。金管會要求36家本國銀行辦理「2021年監理壓力測試」，雖然整體經過「監理審查」後顯示All Pass，但有約5家銀行未達最低標準，金管會銀行局10日指出，測試未過的銀行已經提出「強化資本措施」，年底前會完成強化資本計畫。

金管會銀行局主秘童政彰指出，2020年以來新冠肺炎疫情蔓延，導致國際經濟及金融情勢劇烈變化，總體經營環境的不確定性上升，為了解「低利率環境」及「疫情衝擊」對國銀資本適足性的影響，金管會要求36家本國銀行辦理「110年度監理壓力測試」。

金管會強調，這次壓力測試有較多家數沒過關的因素有四，這次比三年前多增加四要件：一經濟情境假設更嚴峻；二利差縮小納入考量，因此獲利減少；三資本要求比三年前提高；四有加入行政罰則，提高資本計提的考量。

童政彰指出本次測試情境包括「輕微情境」與「嚴重情境」。「輕微情境」是台灣經濟成長率下滑1.1％、失業率5.2％、利差縮減12.5個基本點、房價下跌11％、台股跌15％，「嚴重情境」則是台灣經濟成長率下滑2.5％、失業率6.4％、利差縮減25個基本點、房價下跌16％、台股跌30％。

據了解，在嚴重情境下，約有5家銀行未能達到法定標準，多屬於「中小型銀行」也有公股銀行；金管會官員強調，沒過關的銀行均會透過增資等強化資本措施，因此，在今年底前要過關是沒問題的。

童政彰指出，目前銀行強化資本有四大工具，一是資本不足，法定每年就要提30％法定盈餘。二是股利分派政策，盈餘轉增資也可強化資本；三是透過債務性資本工具強化；四是縮減風險性資產，但不樂見。在做風險胃納時需一併考量。大部分銀行都是提資本強化，第三個情況債務性資本工具比較多。

本次壓力測試結果，36家本國銀行在輕微情境下，本國銀行之平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為10.72％、11.68％、13.42％及6.11％，嚴重情境下則分別為9.68％、10.64％、12.33％及5.60％，均高於法定最低標準（上開四項比率應達7％、8.5％、10.5％及3％），顯示本國銀行在疫情衝擊全球經濟景氣及金融環境發生變動時，仍具穩健之風險承擔能力及資本適足性。

(工商 )