立法院財政委員會，國民黨立委李貴敏質詢時問到新政院有給職顧問丁怡銘施打疫苗一事；衛福部次長石崇良說，「他很重要」；李貴敏痛批，「他有什麼重要？全民都可以看得到，一個做梗圖的人，只會打擊異己的人，在今天他可以先施打疫苗。」

李貴敏今在財委會質詢時指出，政策的錯誤，比貪汙還要嚴重，台灣的外匯存底是有五千多億，台灣的平均所得，人民平均所得是三萬塊錢以上，台灣卻是全球類似的一個經濟體制的一個國家裡面，施打疫苗的比例最低。

石崇良說，台灣在國際上的地位，所以在取得疫苗上確實受到阻礙。

李說，「你的藉口是這樣子，但是第一個是你輕忽」，已經給一年多的時間，講到困境可以理解，但是困境就要突破，民間郭台銘願意幫，卻處處的刁難，要求原廠證明，日本疫苗給原廠證明嗎？

石崇良說，WHO也有這樣呼籲，政府在採購疫苗的時候，要跟原廠接洽，避免買到來路不明的疫苗。

李貴敏說，現在都還是政治掛帥，所有的東西，想的都是政治，「人民的生命，對你來講不屑一顧」。「你今天提到的，你所說的跟你所做的，完全背道而馳」。

石崇良急著插話，不斷說，「我們絕對把人民的生命擺在第一位」。

李貴敏說，「我沒有問你問題喔」。石表示，不對的事情就是要馬上要澄清。李貴敏痛批，「你囂張成這個樣子，我有問你問題嗎？」

提到丁怡銘，石崇良說，丁符合第二類，在防疫會議上都有出席，「他是很重要的，他在每週防疫會議都有出席」。

李痛批，「他有什麼重要？全民都可以看得到，一個做梗圖的人，只會打擊異己的人。在今天他可以先施打疫苗。在坐的我們的行政官員到立法院來備詢的情況之下，還有很多人剛才舉手，都沒有打過疫苗」。

李貴敏接著說，不是從去年的時候就已經提到，莫德納的疫苗505萬劑，5月份到，現在是幾月了。

今年3月的時候還講說清楚，Q2確定可以拿到兩千萬劑，在哪裡？「不是你的訊息是假訊息嗎？你還有資格講別人」；台灣的執行率，「你的行為不僅僅是在國內是我們國民的恥辱，在國際間看看國際間，怎麼看多少國家的被台灣的報導，因為你只會做大內外宣造成的，說我們自滿的官僚，拖累台灣的防疫」。

(中時 )