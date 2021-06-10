先前宣告找來年僅33歲萊恩擔任總教練的新北國王隊，10日晚上終於開出球員的「第一槍」，確定找來上季效力新竹街口攻城獅的林力仁加盟，成為這支PLG新球隊首位公開的加盟球員，接下來他們還會公開那些本土球員加盟，也讓外界繼續努力期待當中！

以下是新北國王發布的新聞稿內容，「新北國王在確定由萊恩（Ryan Marchand）擔任總教練後，也積極組建「國王護衛軍」，10日正式宣佈後衛林力仁加盟，期盼他場上的拚勁以及場下的活力，能夠為球隊帶來能量。

現年30歲的林力仁，HBL南山高中、UBA明道大學時期就靠著神準的外線，以及毫無畏懼的衝勁打響名號。加入SBL後在璞園開啟生涯，陸續效力過金酒、台銀、裕隆，拿過1次SBL明星賽三分球大賽冠軍，而上季在P.LEAGUE+新竹街口攻城獅的表現也有目共睹。

林力仁表示，非常感謝去年攻城獅栽培，很榮幸能夠在一個這麼有向心力的球隊打球，也很開心今天能夠加盟新北國王，隊史第一個賽季，他會繼續在球場上努力爭搶每一顆球，幫球隊打出漂亮的賽季。」

(中時 )