日劇《DIVER 特別臥底組》將在台灣播出。（AXN提供）

居家防疫不憂鬱，追劇追起來！八大電視10日宣布購入正在韓國熱播收視火紅、口碑爆表的2部作品，包括張娜拉與鄭容和搭檔演出的靈異奇幻故事《大發不動產》，以及古裝男神丁一宇和少女時代權俞利合作的古裝劇「打包袱-盜取命運》。9日在韓播出完結篇的《大發不動產》，張娜拉首次嘗試驅魔師角色，以淨化陰宅為題材，劇情耳目一新，劇中的鬼影動畫粉絲更是讚不絕口，收視與口碑雙贏，接下來將在暑假於八大戲劇台全台首播。

防疫期間為迎接即將到來的暑假，八大電視將率先推出張娜拉主演的《Oh My Baby》，張娜拉劇中扮演一位渴望「不要結婚，只要小孩」並急尋「精主」求子的單身女郎，人物設定非常特別，張娜拉說：「這角色很固執也很堅持，跟我的價值觀及個性很不一樣。」

除了韓劇之外，AXN 67頻道帶來多部必追話題日劇，陪你一起在家追劇、熱血救台灣。AXN今年推出「AXN x GEM 亞洲新視界」企劃，帶給觀眾更多如寶石般的「亞洲」動作、警匪、懸疑影集和電影。AXN 6月以更多強檔日劇及電影乘勝追擊，6月16日起每週三晚上九點，以「國民美男」福士蒼汰主演的懸疑動作片《DIVER特別臥底組》開場播出，看福士蒼汰與D班的「DIVER」們如何潛入極惡組織，變身臥底英雄打擊犯罪。

7月由懸疑神劇《我的恐怖妻子》接檔，媲美美國驚悚懸疑電影《控制》，意想不到的劇情反轉再反轉，揭露「最美人妻」木村佳乃如何在經歷婚姻的背叛後，從溫柔賢妻逐漸「黑化」的復仇之路。7月21日起每週三晚上九點，喜愛燒腦懸疑的日劇迷們絕不錯過。

(中時 )