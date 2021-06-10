美國總統拜登啟程前往歐洲，展開他上任後首次出訪行程，第一站來到英國，10日與英國首相強生會面，兩位領袖同意簽署新版《大西洋憲章》（Atlantic Charter），為11日登場的G7峰會暖身。拜登的歐洲行被解讀為意在團結歐洲盟友及其他民主國家，對抗中俄等威權主義勢力的威脅。

拜登周四在本屆七大工業國峰會召開地康瓦爾（Cornwall）與英相強生會面。在周五峰會揭幕前夕，兩國同意簽署新《大西洋憲章》，強化雙方的貿易、旅遊與科技的合作關係。

《大西洋憲章》是1941年英國首相邱吉爾和美國總統羅斯福共同發表的政策聲明，擘劃二戰後的目標願景。原版憲章強調促進民主與自由貿易。

多年來呼籲強化美國同盟關係的拜登，這8天歐洲行的主要任務之一，提倡美國在鞏固西方自由秩序上的領導地位。拜登這幾天將陸續與自由秩序的中流砥柱會面，包括七大工業國（G7）、歐盟、北大西洋公約組織（NATO）。

已被美國視為頭號競爭對手的中國，以強勢的經濟表現證明走出新冠疫情低潮，它又是世界多國主要的貿易夥伴，挾此優勢意圖擴張其影響力，挑戰美國的經濟霸權地位。

至於另一個威權主義代表俄羅斯，是德國及其他歐洲國家仰賴的天然氣出口大國，近來還在與烏克蘭的邊界大秀軍事肌肉。

但拜登前任的川普政府，一再批評北約盟國在防務支出上貢獻不夠多，也和G7其他成員國多有齟齬，部分歐洲及亞洲盟友質疑美國，是否能長期鞏固彼此的結盟關係。

美國與盟邦在處理對中俄的關係上也存在分歧。日本已表明會敦促G7峰會，針對中國在東海擴張勢力及對待維吾爾族爭議發表強硬聲明。

英國等國雖也對中國人權問題提出批評，但英國今秋將在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）主辦氣候變遷會議，需要北京方面的支持。因此英國官員表示，預料今年G7的聯合聲明，不會指名道姓譴責中國，以模糊的理想概念強調民主價值的可能性較高。

(工商 )