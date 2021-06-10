總太地產董事長翁毓羚表示，以自身力量實踐企業所承接的社會責任，藉由捐助之舉拋磚引玉，向前線人員表達感謝，更要呼籲全民齊心抗疫。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情遲未降溫，全國三級警戒持續，台中市企業與建商捐款助防疫，包括台中市不動產開發商業同業公會號召建商同業啟動「守護台中抗疫計畫」，共募得1357萬元，將捐贈台中市政府，支持第一線醫護人員，總太地產、富宇建設個別捐款百萬元以及快篩試劑、血氧機等物資，豐邑建設認購500杯咖啡慰勞前線人員，為防疫盡心力。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示，該公會啟動「守護台中抗疫計畫」，共募得1357萬元，捐贈市政府支持第一線醫護人員，建築業為疫情立下企業社會責任的典範，產業以大家為榮，為美麗的台中加油、台灣加油！

台中市透過「快篩專案」掌握多起家族群聚傳播鏈，在地深耕30年的總太地產力挺台中市政府，捐贈由長興材料生產的2500劑抗原快篩試劑，通過疾病管制署(CDC)授權的新冠肺炎抗體快篩，有效協助醫療作業，同時加碼捐款300萬元做為醫護人員的慰勞獎勵。

總太地產董事長翁毓羚說，捐贈快篩試劑來自集團創辦人吳錫坤主席的想法，身為企業領導者，面對疫情挑戰更要秉持同理心精神，以自身力量實踐企業所承接的社會責任，「如同建築本業強調家的溫度，疫情衝擊下沒有人能置身事外，藉由捐助之舉拋磚引玉，向前線人員表達感謝，更要呼籲全民齊心抗疫。

富宇建設捐贈100台血氧機給台中醫院使用，並捐款100萬元給豐原醫院購買醫療耗材；同時顧及弱勢族群，不僅訂購5000支身障學員製作的洗手棒，贈送給社會局第一線社工、身障和老人機構工作人員，再加碼提撥100萬元協助家防中心添購資訊設備，推動保護服務。

企業投入捐助醫療物資，豐邑機構響應咖啡認購活動，購買精品咖啡分送給醫療、環保、警消等單位，慰勞第一線防疫人員的辛勞，也有助飽受疫情所苦的餐飲業者增加生意。

此外，台中市7期包括中台灣最高商辦大樓、秋紅谷生態公園旁的住宅外樓，都打出「stay home 台中加油！台中平安！」等鼓勵文字，由聯聚建設與管委會攜手合作，啟動燈光加油計畫，透過燈光設計為全民加油，一起度過疫情難關。

(中時 )